Attention, oubliez tous les projets dans lesquels vous les avez tous les quatre déjà croisés au Triton ! Maggy, Christophe, Ivan et Aurel débarquent avec une toute nouvelle fantaisie musicale intitulée The Prize ! Du rock au sens le plus large du terme, parfois complexe, évidemment puissant, et pourtant sensible et subtil, et qui se joue des étiquettes ! Autour d’une voix puissante et chargée d’émotion, d’une guitare d’acier et d’une rythmique implacable, The Prize déroule son tour de force en forme d’uppercut dans un gant de satin avec une aisance et une humanité désarmantes !

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



