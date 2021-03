Queaux En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux, Vienne The Moon Killers [re-rattrapage du 4/4/20 puis du 3/4/21!] En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Vienne

The Moon Killers [re-rattrapage du 4/4/20 puis du 3/4/21!] En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Queaux. The Moon Killers [re-rattrapage du 4/4/20 puis du 3/4/21!]

En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, le samedi 25 septembre à 19:00

The Moon Killers

—————- ### Duo de chansons blues punk Miguel à la contrebasse et Bonze à la guitare et au chant, vous invitent à une virée au pays des amours déçues ou partagées.

_**The Moon Killers**_ est un duo qui fait des chansons blues/rock saupoudré de punk. Bonze : Chant / guitare

Miguel : Contrebasse Pour écouter : [[https://soundcloud.com/themoonkillers](https://soundcloud.com/themoonkillers)](https://soundcloud.com/themoonkillers) La vidéo de notre rencontre, ce n’est pas rien ! C’est visible là : [[https://www.youtube.com/watch?v=9C1uZ3xofCo](https://www.youtube.com/watch?v=9C1uZ3xofCo)](https://www.youtube.com/watch?v=9C1uZ3xofCo) Et encore plus d’infos :

[[http://www.bonzeland.fr/TMK](http://www.bonzeland.fr/TMK)](http://www.bonzeland.fr/TMK)

[[http://www.themoonkillers.com](http://www.themoonkillers.com)](http://www.themoonkillers.com)

Entrée libre, réservation conseillée

Miguel à la contrebasse et Bonze à la guitare/chant, vous invitent à une virée au pays des amours déçues ou partagées. The Moon Killers est un duo qui fait des chansons blues/rock saupoudré de punk. En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T19:00:00 2021-09-25T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Queaux, Vienne Autres Lieu En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Adresse 3 ter rue du stade 86150 Queaux Ville Queaux