[http://www.theatredunord.fr](http://www.theatredunord.fr)ars à 20h** **Jeudi 3 mars à 19h** **Durée : 1h30** **Talk-show drôle et féroce** **Pour tout le monde dès 16 ans** **Prix du jury Festival Impatience 2020** **En partenariat avec Le Théâtre du Nord** **Au Théâtre du Nord** **4 place du Général de Gaulle, Lille** Ce soir, c’est l’inauguration d’une nouvelle émission de radio en direct de Tel-Aviv : The Jewish Hour ! Animée par une journaliste débutante, l’émission commente l’actualité sous le prisme du “peuple élu”. Mais un invité, grossier philosophe, va bouleverser le cours de l’émission. L’événement est l’occasion pour Yuval Rozman de s’interroger avec humour et subtilité sur ce que peut signifier le fait d’être juif ? D’incidents en dérapages, servi par une bonne dose d’humour au vitriol, le metteur en scène nous offre un moment de comédie aussi enlevé que cruel sur un peuple, ses obsessions, ses névroses, mais aussi sur la judéité et l’antisémitisme en France. Yuval Rozman n’hésite pas à mêler la farce et la fable cruelle pour ouvrir un champ de réflexion loin de tout manichéisme. **Rencontre avec l’équipe artistique le jeudi 3 mars à l’issue de la représentation.** Distribution : Direction artistique, écriture et mise en scène : Yuval Rozman ; Interprétation : Stéphanie Aflalo, Gaël Sall et Romain Crivellari ; Création sonore et musique : Romain Crivellari ; Scénographie et lumière : Victor Roy Collaborateurs à la création : Stéphanie Aflalo, Gaël Sall, Romain Crivellari, Victor Roy et Antoine Hirel ; Assistant mise en scène : Antoine Hirel ; Chanson d’inauguration : Stéphanie Aflalo ; Régie générale : Christophe Fougou ; Collaboration ponctuelle : Nathalie Kousnetzoff ; Production, diffusion : AlterMachine – Camille Hakim Hahsemi ; Administration : AlterMachine – Carole Willemot ; Communication : AlterMachine – Erica Marinozzi ; Production : Latitudes Prod. – Lille et Compagnie Inta Loulou Coproduction : Le Phénix Scène nationale de Valenciennes, La Maison de la Culture Scène nationale d’Amiens, La Maison de la Culture Scène nationale de Bourges, Théâtre Garonne Scène conventionnée de Toulouse. Soutiens : Ville du Favril, DRAC Hauts-de-France, Ministère de la Culture Soutien à la résidence : Théâtre de Nanterre Amandiers – Centre Dramatique National, La Chambre d’Eau au Favril, Théâtre de la Bastille de Paris, La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle de Villeneuve-lès-Avignon. Infos et billetterie www.theatredunord.fr 03 20 14 24 24

