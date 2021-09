Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes The great hack – L’affaire Cambridge Analytica Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

The great hack – L'affaire Cambridge Analytica

Cosmopolis, le samedi 2 octobre à 17:00

Cosmopolis, le samedi 2 octobre à 17:00

**Documentaire de Karim Amer et Jehane Noujaim, The Othrs, 2019** **Durée : 110 minutes** Ce documentaire nous entraîne dans les coulisses du scandale Facebook-Cambridge Analytica. Il raconte, à travers les témoignages des différentes parties impliquées, l’exploitation des données personnelles de millions d’utilisateurs de Facebook pour cibler et influencer les électeurs indécis lors des élections présidentielles américaines de 2016.

Entrée libre. Réservation conseillée

2021-10-02T17:00:00 2021-10-02T19:00:00

