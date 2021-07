The Falling Stardust – Compagnie Amala Dianor – Saison Grand T Grand T (Le), 23 septembre 2021-23 septembre 2021, Nantes.

2021-09-23 Représentations les 23 et 24 septembre 2021

Danse . Amala Dianor est un électron libre, fer de lance d’une danse résolument hybride qui transgresse les codes et les appartenances. L’ex-breaker convie des danseurs classiques, contemporains et hip-hop à se risquer vers des univers inconnus, à métamorphoser leur art et à semer, dans leur sillage, des poussières d’étoiles. Dans un cosmos irréel évoluent neufs danseurs de tous horizons – géographiques, générationnels et stylistiques. Sous une structure en suspension, voûte céleste faite de trajectoires entrecroisées, sur des nappes électroniques signées Awir Léon, ils s’abandonnent à l’inconnu. Les arabesques, ancrées dans le sol, s’étirent infiniment tandis que les regards s’arriment ici et là. Dans ce territoire instable, c’est la fragilité de chacun qui fait la force des constellations inédites qui se dessinent. En traçant son sillon singulier – né à Dakar, venu du hip-hop, formé à la danse contemporaine, il a dansé avec Régis Obadia,Georges Momboye ou Emanuel Gat – Amala Dianor bouleverse la cartographie chorégraphique.Chorégraphie : Amala Dianor / Assistant artistique : Alexandre Galopin / Musique : Awir Léon / Scénographie : Clément DébrasAvec Thomas Demay en alternance avec Oliver Chapman, Lucie Dubois, Baptiste Lenoir, Charlotte Louvel, Manuel Molino, Keyla Ramos, Yukie Spruijt, Jeanne Stuart, Elena Thomas en alternance avec Emma Mouton Durée : 1h

