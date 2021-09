Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Thé dansant Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

Thé dansant 2021-11-23 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-23 18:30:00 18:30:00 Place du 14 juillet Espace de la Gare – Salle Fontaine

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Saint-Paul-Trois-Châteaux Après le succès des années précédentes, la ville organise le premier thé dansant de l’année 2021 le Mardi 23 novembre de 14h30 à 18h30. Animé par l’orchestre “Marco Imperatori” +33 4 75 96 78 78 dernière mise à jour : 2021-09-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

