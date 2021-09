THÉ DANSANT AVEC MICKAEL RICHARD Saint-Brevin-les-Pins, 26 septembre 2021, Saint-Brevin-les-Pins.

THÉ DANSANT AVEC MICKAEL RICHARD 2021-09-26 14:30:00 – 2021-09-26

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Le Canotier vous accueille pour ce thé dansant, animé par Mickael Richard avec une consommation et un goûter offerts.

En raison, des restrictions sanitaires en vigueur, le PASS SANITAIRE est obligatoire pour accéder à la salle et pouvoir danser sans masque.

Pour justifier du Pass Sanitaire, vous devez nous présenter votre pièce d’identité et une attestation (avec code 2D) validant l’une des situations :

Être vacciné complètement (depuis plus de 7 jours dans le cas de Pfizer, Moderna et AstraZeneca ; depuis plus de 4 semaines dans le cas de Johnson & Johnson) ;

Avoir un test PCR négatif de moins de 48h ;

Avoir eu le COVID depuis moins de 6 mois et plus de 15 jours.

Plus d’informations : https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions

contact@le-canotier.net +33 2 52 80 00 75 https://www.le-canotier.net/

dernière mise à jour : 2021-09-20 par