THE AVENER TOUR ZÉNITH DE LILLE VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 – 20H00 TARIFS : CAT 1 : 45,00€ – Assis placement libre CAT 2 : 39,00€ – Debout / fosse Billets disponibles dans tous les points de vente officiels habituels et sur [https://billetterie.wetix.fr/theavener/fr](https://billetterie.wetix.fr/theavener/fr) The Avener Alors que sa tournée d’hiver affiche complet, The Avener dévoile déjà une nouvelle tournée ! Le producteur et DJ français de pop-electro s’est révélé au grand public avec le tube mondial « Fade Out Lines », véritable hymne intemporel qui figure même dans la playlist de Barack & Michelle Obama. Le niçois confirme son talent de producteur en 2015 avec son premier album The Wandering of The Avener, déjà certifié triple platine en France. Ses irrésistibles morceaux mêlent avec aisance electro et pop en collaboration avec les plus grands artistes, de Bob Dylan à Rodriguez en passant par Lana Del Rey ou Mylène Farmer. Avec le tubesque « Beautiful », le niçois prépare les esprits pour son grand retour avec un nouvel album ! → Informations groupes et PMR : A GAUCHE DE LA LUNE 03 28 04 04 53 – [reservation@tickandyou.com](mailto:reservation@tickandyou.com) Accueil PMR: Prévoyez d’arriver tôt afin de faciliter votre arrivée. L’entrée se fait au niveau de Lille Grand Palais et non à l’entrée du Zénith. Vous y serez accueilli par le dispositif de la Croix-Rouge Française ou les agents de la sécurité présents sur place. Possibilité d’y accéder directement depuis le parking Autocité Lille Grand Palais sans sortir du bâtiment. Vous accédez par l’ascenseur à l’espace dédié, soit la zone réservée en Tribune T1. Pour information, les fauteuils roulants n’ont pas accès à la fosse quand celle-ci est debout pour des raisons de sécurité. Des toilettes adaptées se situent sur le chemin à proximité de l’espace où vous serez situé. → Zénith de Lille : 1 Boulevard des Cités Unies 59777 Lille

Genre : Electro

Zénith 1 boulevard des cités unies 59777 lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:00:00 2021-11-26T23:00:00