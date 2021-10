Versailles Royale Factory Versailles, Yvelines Thaïs dans Hymne à la joie Royale Factory Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Thaïs dans Hymne à la joie

du jeudi 9 décembre au samedi 11 décembre à Royale Factory

du jeudi 9 décembre au samedi 11 décembre à Royale Factory

Si le matin, devant le miroir, vous vous dites que la vie ne vous a pas gâtée. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre les pieds dans le plat. Si avec des amis comme les vôtres, vous n’avez pas besoin d’ennemis. Si votre vie sentimentale ressemble à un désert. Rassurez vous n’êtes pas seule ! La vie de Thaïs est bien pire que la votre et vous allez vite vous sentir tout de suite mieux. Thaïs boit, sort, a des parents qui ont oublié de grandir, de l’eczéma, de l’asthme tout en fumant un paquet par jour et se tape des réveils “gueule de bois/pilule du lendemain” de professionnel ! Mieux que le prozac, venez découvrir Hymne à la joie.

22 euros tarif plein, 18 euros tarif réduit (retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, demandeur emploi, abonné)

Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles

2021-12-09T20:30:00 2021-12-09T22:00:00;2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T22:00:00;2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T22:00:00

