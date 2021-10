Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu TERRE DE DINOSAURES – SAINTE-GEMMES-D’ANDIGNÉ Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu

TERRE DE DINOSAURES – SAINTE-GEMMES-D’ANDIGNÉ Segré-en-Anjou Bleu, 23 octobre 2021, Segré-en-Anjou Bleu. TERRE DE DINOSAURES – SAINTE-GEMMES-D’ANDIGNÉ 2021-10-23 – 2021-10-24 Route de Pouance Route de Pouancé

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Segré-en-Anjou Bleu 6 6 EUR La Terre des Dinosaures est une exposition itinérante sur Le Monde des Dinosaures et l’histoire de la Paléontologie. Venez passer une journée inoubliable à travers un parcours d’une dizaine de reproductions de Dinosaures, un atelier de Fouilles Archéologiques, un film documentaire sans oublier le Dino-Quizz fournit à l’entrée qui vous permettra, grâce aux panneaux explicatifs disposés devant chaque reproductions de dinosaures, de décrocher votre diplôme de Paléontologue ! “Terre de dinosaures” proposée du 23 au 24 octobre, de 10h à 18h, au Parc d’exposition de Segré. laterredesdinosaures@gmail.com +33 6 50 81 03 36 La Terre des Dinosaures est une exposition itinérante sur Le Monde des Dinosaures et l’histoire de la Paléontologie. Venez passer une journée inoubliable à travers un parcours d’une dizaine de reproductions de Dinosaures, un atelier de Fouilles Archéologiques, un film documentaire sans oublier le Dino-Quizz fournit à l’entrée qui vous permettra, grâce aux panneaux explicatifs disposés devant chaque reproductions de dinosaures, de décrocher votre diplôme de Paléontologue ! dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu Autres Lieu Segré-en-Anjou Bleu Adresse Route de Pouance Route de Pouancé Ville Segré-en-Anjou Bleu lieuville 47.68812#-0.89056