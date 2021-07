TERRASSES EN MUSIQUE A TARASCON Tarascon, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Tarascon.

TERRASSES EN MUSIQUE A TARASCON

Tarascon, le samedi 24 juillet à 18:30

RUE DES HALLES **LES PATTES DEF** Chansons des années 60 et 70 Le Petit Bar • Le Rallye | 19h – 20h30 PLACE DU MARCHÉ **PEÑA LOU PATY** Musique festive La Médina • L’Agape Café • Le Bar de la Mairie | 18h30 – 20h **Djongo** Variétés internationales Le Bistro des Anges | 20h30 – 22h30 PLACE MISTRAL **MY SONG** Variétés internationales La Caseta | 20h30 – 22h30 PLACE DE LA GARE **TWO OF US** Soul & Blues La Place • Le Terminus | 20h – 22h30 **Gipsoy** Variétés Gipsy Le Comptoir des Gourmets | 20h – 22h30 **De l’opéra à l’opérette** Opéra et opérettes Tailles de bon | 20h – 22h30 BOULEVARD VICTOR HUGO **BADABOUM** Musique festive Lou Gardian • Le Globe • Brasserie du Palais • Le Victor Hugo | 18h30 – 22h30 **Duo Adelante** Variétés Chez Maria et Didier | 20h30 – 22h30 **Abanico** Fanfare latino Lou Gardian • Le Globe • Brasserie du Palais • Le Victor Hugo | 20h30 – 22h30 **Peña Lou Paty** Musique festive Boulevard Victor Hugo | 20h30 – 22h30 BOULEVARD DU CHÂTEAU **JAZZ & BOOGIE TRIO** Jazz Restaurant du Château | 20h – 22h30 BOULEVARD GAMBETTA **DUO CLAIRETTE** Variétés Bar des Loisirs | 20h30 – 22h30 LES RIVES **ABANICO** Fanfare latino Tartarin Plage | 18h30 – 20h **Stéphane Feriot** Chansons Restaurant Le Saïgon | 20h – 22h30

Gratuit

♫♫♫

