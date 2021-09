TERRANGA Salle des fêtes, 17 octobre 2021, Soueich.

Salle des fêtes, le dimanche 17 octobre à 17:00

**En partenariat avec la Fédération des Foyers Ruraux 31-65, la commune et le Foyer Rural de Soueich** **Jérémy Rollando**, guitare, chant / **Jean-Luc Amestoy**, accordéon / **Florian Muller**, basse, chant / **Jean Loup Perry**, percussions, chant Comment Jeremy Rollando, fils de percussionniste de flamenco, aurait-il pu embrasser une autre carrière que celle de musicien ? D’autant que plusieurs claques artistiques ponctuent son parcours à cause de Serge Lopez mais aussi des Beatles, Barry White, Stevie Wonder ou Earth Wind & Fire. La guitare, le premier groupe, le jazz et celui de Pat Metheny en particulier puis le retour au flamenco (Kiko Ruiz, Bernardo Sandoval…) bâtiront le reste, tout comme la complicité avec le bassiste Florian Muller. Tous deux élèves de l’école de musiques vivaces Music’Halle à Toulouse feront la connaissance du percussionniste Jean-Loup « Paco » Perry et de l’accordéoniste Jean-Luc Amestoy. Depuis, leur projet Terranga mêle connexions musicales jazz, sud-américaine et africaines, et leur passion en toutes simplicité et sensibilité. Plus d’information : [[terranga.fr](terranga.fr)](terranga.fr) [[https://www.youtube.com/watch?v=BnDWqniz5Ko](https://www.youtube.com/watch?v=BnDWqniz5Ko)](https://www.youtube.com/watch?v=BnDWqniz5Ko)

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles / assis – Tout public

IN / CONCERT CLUB

Salle des fêtes 31160 Soueich Soueich Haute-Garonne



