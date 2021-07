Nantes City Stade / Terrain multi-sports Clos Toreau Loire-Atlantique, Nantes Terrain d’aventures City Stade / Terrain multi-sports Clos Toreau Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Tout public Le terrain d’aventure, c’est un lieu où tout le monde peut venir et partir à sa guise, sans inscription, sans adhésion, où on peut passer boire un café, construire une cabane, flâner, fabriquer un meuble, regarder ce que font les petits et les grands …À l’espace de jeux du Clos Toreau Ouverture du 7 juillet au 31 Août : Du mardi au jeudi de 11h à 19hVendredi de 11h à 21hSamedi de 14h à 19hVendredi à 18h : réunions d’habitants pour discuter City Stade / Terrain multi-sports Clos Toreau 3 Rue d’Hasparren Nantes Sud Nantes

