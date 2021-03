Tenue correcte exigée…à la plage !, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Sassetot-le-Mauconduit.

Tenue correcte exigée…à la plage ! 2021-07-07 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-07 Salle des 2 chênes Rue de la Mairie

Sassetot-le-Mauconduit Seine-Maritime

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire Covid-19, cet événement est susceptible d’être modifié voire annulé.

Un mercredi par mois, L’association Sas’d.i.t. propose une conférence en soirée sur des thèmes divers.

Quoi de plus « naturel » que de couper le rythme de sa vie par des « vacances » ?

Et quoi de plus « naturel » que d’exprimer cette coupure par une tenue appropriée au choix des lieux de ces « vacances » ?

Deux ans après avoir « habillé » les femmes d’un pantalon, osons les « déshabiller » et les observer face et dans la mer…

Mais que signifie « se mettre en maillot de bain » ?

Laissons toute frivolité, et penchons-nous sur cette pièce de la garde-robe féminine qui en dit long sur les conquêtes émancipatrices de la femme.

Véronique Fruit ne rompt pas avec son goût pour l’histoire des êtres et des lieux, alimentant ses plongées dans le temps de recherches facétieuses…pour ne s’ennuyer jamais !

