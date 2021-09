Saint-Amant-Tallende L'Arbre de Vie Puy-de-Dôme, Saint-Amant-Tallende Tente Rouge Ô Coeur de notre Féminin. L’Arbre de Vie Saint-Amant-Tallende Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Amant-Tallende

Tente Rouge Ô Coeur de notre Féminin. L’Arbre de Vie, 23 septembre 2021, Saint-Amant-Tallende. Tente Rouge Ô Coeur de notre Féminin.

du jeudi 23 septembre au jeudi 16 décembre à L’Arbre de Vie

Nous vous proposerons un espace de paroles. Ensemble nous partagerons nos outils pour le vivre au mieux dans l’accueil, l’écoute, la bienveillance et la sororité. (Thèmes en cours de définition…) -> 23 septembre : “…” -> 21 octobre : “…” -> 18 novembre : “…” -> 16 décembre : “…” Possibilité de conclure cet atelier autour d’une “Auberge Espagnole”, où chacune aura plaisir à nous faire découvrir ses spécialités. Au plaisir de partager ce moment avec vous, Fabienne & Lydie.

Prix : 15€, participation en conscience. Réservation obligatoire.

Nous vous proposons de nous retrouver une fois par mois, nous vous accueillons sous la tente pour un moment entre femmes. L’Arbre de Vie 2, place du Docteur Darteyre – Saint Amant Tallende Saint-Amant-Tallende Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T19:30:00 2021-09-23T22:30:00;2021-10-21T19:30:00 2021-10-21T22:30:00;2021-11-18T19:30:00 2021-11-18T22:30:00;2021-12-16T19:30:00 2021-12-16T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Amant-Tallende Autres Lieu L'Arbre de Vie Adresse 2, place du Docteur Darteyre - Saint Amant Tallende Ville Saint-Amant-Tallende lieuville L'Arbre de Vie Saint-Amant-Tallende