Temps d’accueil et d’échanges enfants/parents La Barque, 25 septembre 2021, Naintré. Temps d’accueil et d’échanges enfants/parents

La Barque, le samedi 25 septembre à 09:00

Ces deux associations vous proposent de venir échanger autour d’un espace de jeux itinérant, lieu de partage d’expériences entre parents et enfants de la naissance à 6 ans. Entrées et départs libres organisé par le P’tit Prince et la Barque La Barque 23 rue de la Jaulnerie 86530 Naintré Naintré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T09:00:00 2021-09-25T12:00:00

