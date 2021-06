Amiens Amiens Amiens, Somme Temps Bien-Etre en famille à l’Ile aux Fagots : Balades botaniques & poétiques Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Temps Bien-Etre en famille à l’Ile aux Fagots : Balades botaniques & poétiques Amiens, 28 août 2021-28 août 2021, Amiens. Temps Bien-Etre en famille à l’Ile aux Fagots : Balades botaniques & poétiques 2021-08-28 15:30:00 – 2021-08-28

Amiens Somme 10 Cet été, partagez un temps bien-être en famille lors d’ateliers de méditation / relaxation qui vous sont proposés par l’Office de Tourisme et l’association « Art & Jardins Hauts-de-France »dans le cadre du Festival international de Jardins | Hortillonnages Amiens 2021. Balades botaniques & poétiques par Flora Delalande

Des promenades à la découverte de la flore de l’Île aux Fagots mêlant intimement la connaissance de la nature sauvage et les mots qui, discrètement, nous reconnectent à nos racines.

Tout public – 1h > Sur l’Île aux Fagots – 43 chemin de halage – Amiens

Jauge limitée dans le respect des règles sanitaires Covid-19

Réservation obligatoire : https://www.artetjardins-hdf.com/reservation/ Plus d’infos sur le lien ci-après : https://www.artetjardins-hdf.com/directory-project/festival-international-jardins-hortillonnages-amiens https://www.artetjardins-hdf.com/directory-project/festival-international-jardins-hortillonnages-amiens/ Cet été, partagez un temps bien-être en famille lors d’ateliers de méditation / relaxation qui vous sont proposés par l’Office de Tourisme et l’association « Art & Jardins Hauts-de-France »dans le cadre du Festival international de Jardins | Hortillonnages Amiens 2021. Balades botaniques & poétiques par Flora Delalande

Des promenades à la découverte de la flore de l’Île aux Fagots mêlant intimement la connaissance de la nature sauvage et les mots qui, discrètement, nous reconnectent à nos racines.

Tout public – 1h > Sur l’Île aux Fagots – 43 chemin de halage – Amiens

Jauge limitée dans le respect des règles sanitaires Covid-19

Réservation obligatoire : https://www.artetjardins-hdf.com/reservation/ Plus d’infos sur le lien ci-après : https://www.artetjardins-hdf.com/directory-project/festival-international-jardins-hortillonnages-amiens © art & jardins

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu Amiens Adresse Ville Amiens lieuville 49.89495#2.31232