Téléthon Roset-Fluans : Parcours VTT Roset-Fluans

2021-12-04 10:00:00 – 2021-12-04 16:00:00

Roset-Fluans Doubs Roset-Fluans EUR 10 Découverte du VTT à assistance électrique Parcours de 12 kilomètres environ (accessible à tous) • Départ de la salle polyvalente Olivier Vichard

• De 10 heures à 16 heures 30

• Tarif : 10€ (recette entièrement reversée au Téléthon)

• Taille minimum 1m55

Le VTTAE et le casque sont fournis.

Départ :

10 heures

11 heures

12 heures

13 heures 30

14 heures 30

