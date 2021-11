Escalquens Médiathèque et salle des fêtes Escalquens, Haute-Garonne Téléthon musical Médiathèque et salle des fêtes Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Samedi 4 décembre 2021 : 9h30-12h30, à la médiathèque d’Escalquens La médiathèque d’Escalquens, en partenariat avec la MJC et l’Eimset, proposent un relais musical sous forme de scène ouverte pour musiciens et chanteurs. Tous les dons récoltés seront réservés à l’AFMTéléthon.

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire

2021-12-04T09:30:00 2021-12-04T12:30:00

