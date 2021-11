Lunéville Lunéville Lunéville, Meurthe-et-Moselle TÉLÉTHON Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

TÉLÉTHON Lunéville, 4 décembre 2021

2021-12-04 08:00:00 – 2021-12-04 17:45:00 place Léopold Parcours Lunéville – Baccarat – Lunéville à vélo

Lunéville Meurthe-et-Moselle Nouvelle édition portée par Handisport Lunéville, VéloLun’ et VTT Tonic Baccarat. Les 3 associations relèvent à nouveau leur défi pour le Téléthon : un parcours à vélo entre Lunéville, Baccarat et Lunéville, soit 66 km.

Venez nombreux sur le parcours pour y déposer vos dons.

Départ de la place Léopold à 8h (puis cours de Verdun, avenue du 30e GC, D400) ; Croismare (8h20 – 8h25) ; Marainviller mairie (8h40 – 8h50) ; Thiébauménil mairie (9h – 9h10) ; Bénaménil mairie (9h30 – 9h45) ; Buriville mairie (10h05 – 10h20) ; Ogéviller mairie (10h35 – 10h50) ; Réclonville mairie (10h55 – 11h05) ; Hablainville mairie (11h15 – 11h25) ; Gélacourt mairie (11h45 – 11h55) ; Baccarat place des Arcades (12h30 – 14h) ; Azerailles mairie (14h30 – 14h40) ; Flin mairie (14h55 – 15h10) ; Chenevières (15h25 – 15h35) ; St-Clément salle des fêtes (15h55 – 16h05) ; Betaigne (16h10) ; Moncel-les-Lunéville mairie (16h40 – 16h45) ; Lunéville (av de la Libération, rue du 30e BCP, rue d’Alsace, rue Carnot, place Léopold vers 17h45). +33 6 21 82 44 96 Ville de Lunéville

