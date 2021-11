Quint-Fonsegrives Place Bergerot Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Téléthon – Les 3 et 4 décembre Place Bergerot Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du vendredi 3 décembre au samedi 4 décembre

**17h30 – Vente des flambeaux** **18h30 – Départ marche aux flambeaux** avec la marche nordique et courir fonsegrives. **Présence de food trucks toute la soirée.** Vente d’objets à l’ALAE, réalisés par les enfants (à l’accueil du matin et du soir). **Samedi 4 décembre – 10h00 à 12h30 – marché de plein vent, place Bergerot.** **Vente de gâteaux et objets.** **Animation “pesée du panier gourmand”.** **Centre de loisirs à partir de 15h00.** **15h00 à 16h00 – Audition** de la section musique. **17h00 à 17h30 – Concert de l’ensemble de la section.** **18h00 – Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Quint-Fonsegrives.**

Tous les dons collectés seront reversés intégralement à l’AMF Place Bergerot Place Bergerot, 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

2021-12-03T17:30:00 2021-12-03T23:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T12:30:00;2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T20:00:00

