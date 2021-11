Tonnerre Tonnerre Tonnerre, Yonne Téléthon Challenge – Tonnerre Tonnerre Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Téléthon Challenge « Le tour de l'Yonne en 30h à vélo ! ». Départ à Tonnerre le Vendredi 3 Décembre à 12h, arrivée à Tonnerre le Samedi 4 Décembre à 18h. 630 kms pour relier les 36 centres d'incendie et de secours de l'Yonne.

