Indre-et-Loire

Téléthon Abilly, 3 décembre 2021, Abilly. Téléthon Abilly

2021-12-03 19:00:00 – 2021-12-03 00:00:00

Abilly Indre-et-Loire Abilly Pour le téléthon on fait l’omelette !! Soirée repas et karaoké sur réservation. A la salle des fêtes. Pour le téléthon on fait l’omelette !! Soirée repas et karaoké sur réservation. isabelle.rebelo.abilly@gmail.com +33 6 08 25 64 41 Pour le téléthon on fait l’omelette !! Soirée repas et karaoké sur réservation. A la salle des fêtes. Office de tourisme Loches TCL

