**Programmation en cours, + de détails à venir prochainement.** > 12h **Foot** le samedi 4 décembre > Le **Twirling Bâton** et **Isadora** le dimanche 5 décembre à la Halle de 17h à 19h > **Cinéma l’Oustal**, deux projections 2 séances le vendredi 3 décembre : – à 18h00 ( avec le film « Presque ») – à 20h30 (avec le film « Opération Kilimandjaro ») > **Centre Social le Foyer :** Partie de Scrabble Programme des animations 31190 Auterive 31190 Auterive Auterive Haute-Garonne

