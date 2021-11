Nyons Nyons Drôme, Nyons Téléthon 2021 Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Téléthon 2021 Nyons, 5 décembre 2021, Nyons. Téléthon 2021 Eglise St Vincent 28 Rue Henri Debiez, Nyons

2021-12-05 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-05 Eglise St Vincent 28 Rue Henri Debiez,

Nyons Drôme 1ere partie : Duo instrumental de Sylvie Feuillet au violon et Christophe Feuillet à l’accordéon

2e partie: Florilège de chanson françaises par la Chorale des Oliviers choraledesoliviers@gmail.com +33 4 75 26 28 75 Eglise St Vincent 28 Rue Henri Debiez, Nyons

