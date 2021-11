Bourgueil Bourgueil Bourgueil, Indre-et-Loire Téléthon 2021 Bourgueil Bourgueil Catégories d’évènement: Bourgueil

Indre-et-Loire

Téléthon 2021 Bourgueil, 4 décembre 2021, Bourgueil. Téléthon 2021 Bourgueil

2021-12-04 13:15:00 – 2021-12-04

Bourgueil Indre-et-Loire Bourgueil 3 EUR 3 A l’occasion du Téléthon sont prévus : – Des randonnées pédestres et cyclistes

Inscription dès 13h30 au Hall d’accueil salle des fêtes, départ à 14h (3€ au profit AFM Téléthon) – Concert guitares acoustiques BAL et leur invitée la chorale du Tourdion à l’église de Bourgueil à partir de 16h30. A l’occasion du Téléthon sont prévus : – Des randonnées pédestres et cyclistes

Inscription dès 13h30 au Hall d’accueil salle des fêtes, départ à 14h (3€ au profit AFM Téléthon) – Concert guitares acoustiques BAL et leur invitée la chorale du Tourdion à l’église de Bourgueil à partir de 16h30. nicole.loire.moreau@sfr.fr +33 6 89 53 67 86 https://bourgueil-accueil-loisirs.jimdofree.com/ A l’occasion du Téléthon sont prévus : – Des randonnées pédestres et cyclistes

Inscription dès 13h30 au Hall d’accueil salle des fêtes, départ à 14h (3€ au profit AFM Téléthon) – Concert guitares acoustiques BAL et leur invitée la chorale du Tourdion à l’église de Bourgueil à partir de 16h30. ©D. Darraud

Bourgueil

dernière mise à jour : 2021-11-12 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

Détails Catégories d’évènement: Bourgueil, Indre-et-Loire Autres Lieu Bourgueil Adresse Ville Bourgueil lieuville Bourgueil