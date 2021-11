Téléthon 2021 à Méru Méru, 3 décembre 2021, Méru.

Téléthon 2021 à Méru Méru

2021-12-03 – 2021-12-04

Méru Oise Méru

La Synergie Méruvienne du Téléthon, les associations méruviennes et la Ville de Méru vous donnent rendez-vous les 3 et 4 décembre prochains. Rejoignez les associations et leurs animations afin que nous fassions reculer la maladie tous ensemble.

Vendredi 3 décembre

Restauration sur place

19h00 – 21h00 : Démonstration de Zumba

20h00 : Tournoi de poker participation 15 € sur réservation et 20 € sur place

20h30 : Randonnée pédestre nocturne participation

Distance : 12 km – tarif : 5 €

Inscription : https://doodle.com/poll/ncp56akqc5w7ttsq?utm_source=poll&utm_medium=link

Carte : http://www.ville-meru.fr/images/actualites/2021/telethon-2021-carte-pedestre.png

17h00 à 23h00 : Concours de danse à la salle du Thelle par Créativ sneak art

Samedi 4 décembre

Nombreuses animations !

11h00 à 12h00 : Démonstration des louveteaux

14h00 : Randonnée cycliste

Vélo en bon état et casque obligatoire

Ouvert à tous – distance : 45 km – Tarif : 5 €

Inscription : https://doodle.com/poll/mwgkvr2hfcxieiuy?utm_source=poll&utm_medium=link

Carte : http://www.ville-meru.fr/images/actualites/2021/telethon-2021-carte-cyclo.png

14h00 – 15h00 : Démonstration de danse modern jazz.

15h00 : Démonstration de twirling

14h00 – 16h00 : apprentissage de la danse pour la flashmob

16h00 : flashmob participation 3€

16h00 : Concours d’épluchage de pomme de terre :

17h00 : Pot de Clôture

18h00 : Vente aux enchères

AFM Téléthon

Méru

dernière mise à jour : 2021-11-26 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme des Sablons en Pays de Nacre