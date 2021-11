Vendôme Vendôme Loir-et-Cher, Vendôme Téléthon 2021 : 5ème nuit de l’escalade à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

Téléthon 2021 : 5ème nuit de l’escalade à Vendôme Vendôme, 4 décembre 2021, Vendôme. Téléthon 2021 : 5ème nuit de l’escalade à Vendôme Vendôme

2021-12-04 17:00:00 17:00:00 – 2021-12-04 00:00:00 00:00:00

Vendôme Loir-et-Cher Téléthon 2021 : 5ème nuit de l’escalade à Vendôme. Soirée escalade organisée pour les licenciés et initiations pour le public extérieur, dans une ambiance « nocturne » avec éclairages en lumière noire. » Nuit de l’escalade » au profit du Téléthon. On grimpe pour la bonne cause ! usv.escalade@gmail.com Téléthon 2021 : 5ème nuit de l’escalade à Vendôme. Soirée escalade organisée pour les licenciés et initiations pour le public extérieur, dans une ambiance « nocturne » avec éclairages en lumière noire. USV Escalade

Vendôme

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Vendôme Adresse Ville Vendôme lieuville Vendôme