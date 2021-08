Télérama Dialogue Théâtre du Rond-Point, 27 septembre 2021, Paris.

Théâtre du Rond-Point, le lundi 27 septembre à 10:00

Après ces longs mois où la vie culturelle fût trop longtemps empêchée par le covid et le confinement, c’est avec joie que Télérama renouera avec public, artistes, créateurs et intellectuels pour ses traditionnelles et festives rencontres Télérama Dialogue. Ce sera le lundi 27 septembre dans toutes les salles du Théâtre du Rond Point ! Depuis des années, à chaque rentrée, la rédaction de Télérama affectionne ces face-à face avec les personnalités qu’elle a choisies. Formidable occasion de parler littérature, cinéma, musique, design, théâtre, photographie, B.D., comme média, environnement, sciences humaines, gastronomie avec chaque invité, interrogé librement sur son parcours, son travail, son œuvre. Télérama Dialogue est ainsi une journée unique pour (re)découvrir non seulement des créateurs passionnants, mais observer au travail une rédaction amoureuse de culture. Une journée unique, enfin, parce que nous y savourerons le plaisir d’être à nouveau réunis. Ensemble. Au théâtre. Et tous les entretiens en replay sur telerama.fr dès le jeudi 30 septembre pour nos abonnés !

Entrée : 5-7 €, billetterie : www.theatredurondpoint.fr

Théâtre du Rond-Point 2bis avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris Paris Paris



