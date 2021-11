Tel Quel – Concert Alès Alès, 2 décembre 2021, AlèsAlès.

Tel Quel est un duo réunissant un rappeur et un multi-instrumentiste chanteur, créant une musique nouvelle, poétique, brute, entre deux univers : Le rap flirtant avec la chanson destroy de Cutter, le violoncelle, les guitares et les voix du monde de Dominique Gazaix.Lorsque N.I.C.K., issu d’un parcours en solo et avec son groupe « Frêres de Chaussures », se met à faire de la musique avec le multi-instrumentiste, ex-membre du groupe «Les Kitchs», Dominique Gazaix, on obtient Tel Quel : un mélange musical, innovant, original et bien pensé.Les deux musiciens, originaires des Cévennes, mêlent avec créativité les générations et leurs influences pour qu’en émerge une musique profonde et atmosphérique.*Infos pratiques :- Rendez-vous le 02 Décembre 2021- Où? : Conservatoire Maurice André à Alès- Quand? : Début du concert à 18h00- Tarif : Concert gratuit- Informations complémentaires par téléphone au 04 66 92 20 80 ou au 04 66 92 20 84

