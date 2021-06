TEDx Saclay 2021 » Terre notre vaisseau » Polytech Paris-Saclay, 24 juin 2021-24 juin 2021, Orsay.

Polytech Paris-Saclay, le jeudi 24 juin à 09:30

TEDx Saclay 2021 Terre notre vaisseau ————————————- ### Polytech Paris-Saclay est centre de rediffusion pour une problématique majeure pour le monde de demain : Terre notre vaisseau **Au programme :** 15 intervenants vont se relayer sur la scène de TEDx Saclay tout au long de la journée. Ils sont chercheurs, artistes, passionnés, chefs d’entreprises et vont partager inspiration, innovation et idées avant-gardistes. – **5 conférenciers** sélectionnés en juillet 2020 par le public, lors de la grande finale de l’appel à idées. Ils sont étudiants, artistes, chercheurs, entrepreneurs, ou encore passionnés par la thématique, et ont tous un lien avec le pôle d’innovation de Paris-Saclay. – **7 autres conférenciers de renom** se joindront à eux sur la scène, pour cette grande journée de partage d’idées (**Cédric Villani, Sylvie Retailleau** – Présidente de l’Université Paris-Saclay**, Thierry Marx, Eglantine Éméyé, Gérard Mourou, Inès Leonarduzzi, Cécile Monteil)** – **3 lauréats du brainathon** qui a eu lieu le 13 avril 2020. Cet événement a réuni sur une journée des entreprises et acteurs du territoire Paris-Saclay, pour réfléchir ensemble à des solutions innovantes dans les domaines de l’eau, la santé et la décarbonation. Ce TEDx Saclay a également réussi l’exploit de rassembler **3 prix Nobel de physique** qui échangeront au cours d’une table ronde et dont il sera possible de leur poser des question ! **Gérard MOUROU** et **Donna STRICKLAND**, lauréat du prix Nobel de physique 2018, **Art McDONALD** lauréat du prix Nobel de physique en 2015 Parmi les plus importants TEDx en France, au cœur du pôle d’excellence de Paris-Saclay, TEDx Saclay est à la pointe des sciences, des technologies et de l’innovation au service de la société. TEDx Saclay a pour vocation de faire émerger des idées inspirantes et créer des connexions. INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE ❗ [[https://forms.gle/t4HhLUTP4fqSEdF59](https://forms.gle/t4HhLUTP4fqSEdF59)](https://forms.gle/t4HhLUTP4fqSEdF59)

Venez assister à la retransmission gratuite du TEDx Saclay dans l’amphithéâtre de Polytech Paris-Saclay

Polytech Paris-Saclay Maison de l’Ingénieur – Bâtiment 620 – rue Louis de Broglie – Gif-sur-Yvette Orsay Corbeville Essonne



