TechnoArts Lesparre-Médoc, 4 novembre 2021, Lesparre-Médoc.

TechnoArts 2021-11-04 – 2021-11-07 Le CALM 7 Rue de Grammont

Lesparre-Médoc Gironde

Les rendez-vous culture et métiers du numérique.

Jeudi,

Journées réservée aux groupes et jeunes en recherche d’emploi. Ateliers découverte des métiers du numérique.

Vendredi

16h30 – 18h après midi de jeu sur consoles, pc ou tablettes et sensibilisation sur les bonnes pratique… 19h – 20h pour parents et adultes, temps de partage et d’échange autour de la pratique du jeu vidéo et des différents écrans

Samedi

13h – 19h : un espace immersif avec plusieurs formats d’ateliers et de jeux interactifs

Cette manifestation est proposée par le service Info Jeune de la CDC Médoc Cœur de Presqu’Île.

+33 6 35 31 43 55

cdc medoc coeur de presqu’ile

dernière mise à jour : 2021-10-21 par