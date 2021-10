TECHNICOLOR HOBO / Lancement du nouvel ALBUM Le Non-Lieu, 22 octobre 2021, Marseille.

Le plus british des groupes marseillais lance son récent album! Le plus british des groupes marseillais Technicolor hobo expérimente des ambiances intimistes, mêlant avec bonheur des influences jazzy, psychédéliques mais toujours dans le contexte de “pop song”.La musique enveloppée par la voix chaude et poétique de Patrick Atkinson se fond avec des ambiances hypnotiques qui laissent une grande part à l’improvisation sur scène où la musique peut subitement exploser dans des moments plus intenses. Après deux albums “Anthem For The Lost (2008)” et “Meet Me At The Station (2012)” salués par la critique locale, et de nombreux concerts, ils reviennent aujourd’hui avec un tout nouvel Album « Are You where you Want To Be ? » (2021). Contrebasse : Fabien de Saint-Seine Guitare/voix : Patrick Atkinson Clarinette basse : Christophe Robert Batterie : Jean-Christian Rieu PAF : 8€ + adh./ Res. : 06 82 58 22 49

8€ + adhésion annuelle

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



