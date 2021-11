Dinard Institut Marie-Thérèse Solacroup Dinard, Ille-et-Vilaine Teaser – Institut Marie-Thérèse Solacroup Institut Marie-Thérèse Solacroup Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Teaser – Institut Marie-Thérèse Solacroup Institut Marie-Thérèse Solacroup, 29 novembre 2021, Dinard. Teaser – Institut Marie-Thérèse Solacroup

Institut Marie-Thérèse Solacroup, le lundi 29 novembre à 10:00

Ce court-métrage vous permet de plonger au coeur de notre Institut en vous présentant ses actions, ses formations et ses apprenants! L’Institut Marie-Thérèse Solacroup, comme si vous y étiez! La vidéo sera diffusée dès le lundi matin sur nos réseaux sociaux et y restera disponible!

En ligne

Un court-métrage présentant notre institut de formation Institut Marie-Thérèse Solacroup 4 avenue du Chateau Hébert 35800 Dinard Dinard Saint-Énogat Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-29T10:00:00 2021-11-29T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Institut Marie-Thérèse Solacroup Adresse 4 avenue du Chateau Hébert 35800 Dinard Ville Dinard lieuville Institut Marie-Thérèse Solacroup Dinard