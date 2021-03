Saint-Cyr-sur-Loire Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire, Saint-Cyr-sur-Loire Tea Party à la bibliothèque Saint-Cyr-sur-Loire Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Cyr-sur-Loire

Tea Party à la bibliothèque, 27 avril 2021-27 avril 2021, Saint-Cyr-sur-Loire. Tea Party à la bibliothèque 2021-04-27 15:30:00 15:30:00 – 2021-04-27 16:30:00 16:30:00

Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire Saint-Cyr-sur-Loire Choisissez votre reine et affrontez-vous sur plusieurs jeux inspirés du pays merveilleux d’Alice. Tout le monde aura droit à un tea time bien mérité. À partir de 8 ans. Réservation indispensable. Choisissez votre reine et affrontez-vous sur plusieurs jeux inspirés du pays merveilleux d’Alice. Tout le monde aura droit à un tea time bien mérité. À partir de 8 ans. Réservation indispensable. +33 2 47 49 59 10 http://stcyrloire.opac3d.fr/search.php?action=Accueil Choisissez votre reine et affrontez-vous sur plusieurs jeux inspirés du pays merveilleux d’Alice. Tout le monde aura droit à un tea time bien mérité. À partir de 8 ans. Réservation indispensable. Choisissez votre reine et affrontez-vous sur plusieurs jeux inspirés du pays merveilleux d’Alice. Tout le monde aura droit à un tea time bien mérité. À partir de 8 ans. Réservation indispensable. Rmolaev Alexandr – Tours Val de Loire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Cyr-sur-Loire Autres Lieu Saint-Cyr-sur-Loire Adresse Ville Saint-Cyr-sur-Loire