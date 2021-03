Gradignan Château de Tauzia Gradignan Tauzia fête les Plantes et les Jardins Château de Tauzia Gradignan Catégorie d’évènement: Gradignan

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Château de Tauzia

**Le rendez-vous des passionnés de jardins et amateurs de belles plantes.**

Exposition-vente / Restauration permanente

Les meilleurs pépiniéristes producteurs et collectionneurs botaniques, créateurs de jardins, artistes et artisans.

Entrée gratuite pour toutes les femmes aux prénoms de fleurs et de fruits et tous les Olivier !

Tarifs : 7,50€ / 6,50€ / 5€ / Gratuit : École Nationale d’Architecture et du Paysage de Bordeaux, Écoles d’horticulture, – de 18 ans.

Tauzia fête les Plantes et les Jardins : « Plantes d’avenir et jardins de biodiversité ». Château de Tauzia Château de Tauzia 33170 Gradignan Gradignan

