Seine-Maritime Gonnetot Le Tarot nous parle de nous ! Un outil de connaissance de soi que nous allons explorer ensemble durant ces 2 jours. Une question ? Un blocage ? Un inconfort dans votre vie ? Un choix difficile ? Vous avez mille et une raison de nous rejoindre pour mieux avancer dans ce monde en mouvement. Nous découvrirons ensemble vos arcanes et avec l’aide du Journal créatif© animé par Emmanuelle Roches, et avancerez sur votre chemin de vie avec plus de sérénité. PAF : Stage : 200 € Hébergement en pension complète (2 nuitées) : 160 € en chambre single ou 140 € en chambre double.

Un acompte de 100 € confirmera votre inscription. info@presbytere-gonnetot.fr https://www.presbytere-gonnetot.fr/stages/tarot-et-journal-creatif-c Presbytère de Gonnetot Grande Rue Gonnetot

