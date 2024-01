Théâtre Bowery Festival Bovary Ry, samedi 27 avril 2024.

Théâtre Bowery Festival Bovary Ry Seine-Maritime

Le Festival Bovary est un événement annuel organisé par l’association dans le but de valoriser le patrimoine littéraire et culturel lié au roman de Gustave Flaubert, « Madame Bovary », dans la commune de Ry. Ce festival vise à célébrer l’œuvre emblématique de Flaubert tout en offrant aux participants une expérience culturelle riche et variée.

A partir de 20h, Théâtre Bowery par la compagnie « les mots ont la parole » qui présentera une ré écriture en 280 tweets de Madame Bovary par 10 auteurs. Intermède dinatoire à l’entracte.

Grand’Rue

Ry 76116 Seine-Maritime Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27 23:00:00



L’événement Théâtre Bowery Festival Bovary Ry a été mis à jour le 2024-01-22 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin