Tarot d’Iparralde Saint-Palais, 20 novembre 2021, Saint-Palais.

Tarot d’Iparralde Saint-Palais

2021-11-20 19:30:00 – 2021-11-20

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais

Voici un projet entre théâtre forain et enquête de territoire. A la fois Madame Irma et Colombo, Martine met tout son art de la taromancie poétique, son humour et son bon sens critique à éclairer la réalité.

Martine est la Madame Soleil de vos communes, à l’aide de son tarot, et après avoir enquêté partout sur votre territoire à la recherche d’indices, preuves, témoins pour nourrir ses visions, elle vous remet ses conclusions prospectives sous la forme d’une consultation tarologique aussi sérieuse qu’extravagante.

Par la Compagnie Midi à l’Ouest, à partir de 12 ans.

Gommette production

Saint-Palais

