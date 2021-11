Saint-Jean-de-Védas La Chocolaterie Hérault, Saint-Jean-de-Védas Tapas La Chocolaterie Saint-Jean-de-Védas Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Jean-de-Védas

Tapas La Chocolaterie, 2 décembre 2021, Saint-Jean-de-Védas. Tapas

du jeudi 2 décembre au jeudi 12 mai 2022 à La Chocolaterie

Est-ce qu’un élève peut sortir avec sa professeure sans pour autant devenir Président de la République ? Faire ses courses au supermarché serait-il devenu le summum de l’aventure humaine ? Est-ce qu’on est toujours surpris parfois ? Si vous aussi vous vous posez ce genre de questions, vous devriez peut-être consulter… …Ou alors venir voir Tapas avec Lidia et Jean Chris, ils ne répondront peut-être pas à toutes mais au moins vous penserez à autre chose durant une heure et quart ! Un spectacle de sketchs La Chocolaterie 680 rue Renaudot 34430 St Jean de Védas Saint-Jean-de-Védas Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T20:30:00 2021-12-02T21:30:00;2022-02-02T20:30:00 2022-02-02T21:30:00;2022-03-24T20:30:00 2022-03-24T21:30:00;2022-04-06T20:30:00 2022-04-06T21:30:00;2022-05-12T20:30:00 2022-05-12T21:30:00

