du lundi 17 mai au samedi 22 mai à Le Forum

Du 17 au 22 mai 2021, le festival Tambours de Fête revient, après une année d’absence, avec une programmation inédite ! « En raison de la crise sanitaire, nous ne sommes pas en mesure de présenter une édition habituelle de notre festival. Cependant, nous souhaitions quand même proposer un moment festif au public Ardennais à travers des Ateliers de pratique de la percussion et des troupes dans les rues de Charleville-Mézières ». Après une 12e édition qui s’est terminée en apothéose avec les Tambours du Bronx et leur show « WOMP », l’association AME lance la 13ème édition en 2021. Au programme : Ateliers pour les scolaires, Ateliers pour le public, Happening en rue, et Troupes en rues afin de dynamiser le centre ville.

Entrée libre

13ème festival Tambours de Fête à Charleville-Mézières (08) Cette année au programme : de la Rue et des Ateliers ! Le Forum 22 Avenue Jean Jaurès Charleville Charleville-Mézières

2021-05-17T09:00:00 2021-05-17T19:00:00;2021-05-18T09:00:00 2021-05-18T19:00:00;2021-05-19T09:00:00 2021-05-19T19:00:00;2021-05-20T09:00:00 2021-05-20T19:00:00;2021-05-21T09:00:00 2021-05-21T19:00:00;2021-05-22T14:00:00 2021-05-22T18:00:00

