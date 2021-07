T’AMA – SIBÉ FADJO Le Mans, 7 août 2021, Le Mans.

T’AMA – SIBÉ FADJO 2021-08-07 20:45:00 – 2021-08-07 parc du Bicentenaire, Cité Plantagenêt Rue de la Verrerie

Le Mans Sarthe

Dans le cadre des retrouvailles d’été. Sibé Fadjo est la rencontre de quatre musiciens qui composent et revisitent les standards du blues nord-américain à la sauce ouest africaine. Un savant mélange de voix, guitare, kora, balafon et percussions. Une musique chaleureuse et rythmée aux ambiances décalées. Genre : Afro Blues. Durée : 1h30. Tout public.

dernière mise à jour : 2021-07-22 par