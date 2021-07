Orléans Jardin de la Charpenterie Loiret, Orléans TAI CHI CHUAN Jardin de la Charpenterie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

TAI CHI CHUAN Jardin de la Charpenterie, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Orléans. TAI CHI CHUAN

Jardin de la Charpenterie, le jeudi 8 juillet à 18:30

Le Tai Chi Chuan est un art martial chinois dont les mouvements lents et circulaires procurent calme et concentration. Participez aux exercices taoïstes et à la pratique de la forme. Renseignements auprès de l’association A.I.L.E.S, 06 78 06 99 17 Dans le cadre des animations d’été Jardin de la Charpenterie Rue de la Charpenterie 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T18:30:00 2021-07-08T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin de la Charpenterie Adresse Rue de la Charpenterie 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Jardin de la Charpenterie Orléans