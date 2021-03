Les Clayes-sous-Bois Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois, Yvelines Table ronde / La métamorphose dans les albums de littérature jeunesse Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Yvelines

Table ronde / La métamorphose dans les albums de littérature jeunesse Réseau des médiathèques, 1 avril 2021-1 avril 2021, Les Clayes-sous-Bois. Table ronde / La métamorphose dans les albums de littérature jeunesse

Réseau des médiathèques, le jeudi 1 avril à 14:00

LA MÉTAMORPHOSE DANS LES ALBUMS DE LITTÉRATURE JEUNESSE Quels traitements par le texte et l’image de la thématique de la métamorphose? Quelles pistes « pour penser l’idée de métamorphose, thème charnière, à la rencontre de la littérature et des sciences du vivant » Et enfin comment la littérature s’empare- t-elle de cette idée pour aider nos enfants dans la construction de leur identité ? **_Avec Ghislaine Herbéra, illustratrice, entourée de Henri Meunier, auteur / Eric Triquet, enseignant chercheur / Annie Rolland, psychologue clinicienne._** Réservation auprès du CRPE : 01 39 44 22 32 ou crpe@sqy,fr

Les modalités de participation vous seront indiquées après inscription. **Un évènement Graines de papier 2021**

Sur réservation, un lien vous sera envoyé

Comment la littérature s’empare-t-elle de cette idée de métamorphose pour aider nos enfants dans la construction de leur identité ? Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-01T14:00:00 2021-04-01T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois, Yvelines Autres Lieu Réseau des médiathèques Adresse Saint-Quentin-en-Yvelines Ville Les Clayes-sous-Bois