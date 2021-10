TABLE RONDE : la cohabitation intergénérationnelle solidaire EMERA, 24 novembre 2021, Valenciennes.

TABLE RONDE : la cohabitation intergénérationnelle solidaire

EMERA, le mercredi 24 novembre à 14:00

**Générations & Cultures et le Centre Local d’Information et de Coordination du Valenciennois-Relais Autonomie, vous invitent à venir les rencontrer afin de vous présenter davantage les richesses de la cohabitation intergénérationnelle solidaire et de répondre à toutes vos questions le :** _**Mercredi 24 novembre 2021 à 14 h au CLIC de Valenciennes (rue Henri Dunant)**_ Le principe ? Mettre en lien des jeunes à la recherche d’un logement avec des seniors ayant une chambre meublée disponible. Le jeune verse un loyer modique, apporte une présence dynamisante et rend de menus services du quotidien. Pour le senior, c’est une solution conviviale et solidaire pour rendre service à un plus jeune, se sentir moins seul et enrichir son quotidien d’une relation unique. Afin d’assurer une expérience de qualité, l’association encadre la cohabitation de A à Z (sélection, états des lieux, suivi mensuel, médiation…). **Places limitées – inscription par mail** **Pass sanitaire obligatoire.**

Inscription

EMERA

EMERA Rue Henri Dunant, 59300 Valenciennes Valenciennes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T17:00:00