Table ronde en ligne : L'Aventure spatiale en Afrique Cité de l'espace, 11 mars 2021-11 mars 2021, Toulouse.

Table ronde en ligne : L’Aventure spatiale en Afrique

Cité de l’espace, le jeudi 11 mars à 18:30

### Table ronde en ligne

[**Dans le cadre de la Saison Africa 2020**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-africa)

Comment l’Afrique tire-t-elle bénéfice des technologies spatiales pour son développement actuel et futur ? Quelle utilisation de l’espace et de ses applications sur le sol africain ? Quelle implication dans les projets spatiaux mondiaux ? Quel rapport au ciel et à l’espace ? Quel imaginaire de l’aventure spatiale ? Nourri par des personnalités africaines du domaine spatial et avec la participation de Caroline Gueye, artiste de la Résidence 1+2, la rencontre sera une véritable découverte des dynamiques individuelles et collectives, tour d’horizon fait par des africains sur la thématique spatiale.

Avec :

* **Sekou Ouedraogo**, ingénieur spatial, auteur de l’ouvrage de référence sur l’Agence Spatiale africaine, originaire du Burkina Faso, Président de l’association African Aeronautic and Space Organisation / Associatif

* **Tidiane Ouattara**, expert en sciences spatiales de la commission de l’Union africaine (Agenda 2063 avec objectifs de dev durable et enjeux) propositions très concrètes / Institutionnel

* **Linda Tomasini**, expert en développement des applications du spatial à l’international au CNES (techniques, application pour l’observation de la Terre et la gestion des risques et les coopérations engagées par le CNES)

Avec la participation exceptionnelle de **Caroline Gueye**, artiste de la Résidence 1+2.

_Table ronde en partenariat avec le CNES dans le cadre de la participation de la Cité de l’espace à la saison Africa 2020._

### Plus d’infos

[Site de la Cité de l’Espace ](https://www.cite-espace.com/evenements/la-cite-de-lespace-participe-a-la-saison-africa-2020/)

### Infos pratiques

[S’inscrire à la table ronde et recevoir le lien de connexion ](https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-laventure-spatiale-en-afrique-en-ligne-saison-africa-2020-142516656155)

Gratuit sur inscription

Culture

Cité de l’espace Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-11T18:30:00 2021-03-11T20:30:00