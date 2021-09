Ta page nocture Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, 29 octobre 2021, Wattrelos.

Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, le vendredi 29 octobre à 17:45

**Programme :** **17h45-18h15 :** Histoires à faire peur… Séance de lecture d’albums (pour petits et grands à partir de 5 ans) Puisque Halloween approche, amusons-nous à frissonner en écoutant ces quelques histoires… pour se faire peur… « pour de faux » ! **18h30-19h30** : Challenge jeux de société (pour les enfants de 7 à 10 ans) En équipe, remportez la partie sur chacun des différents jeux qui vous seront proposés dans ce parcours-challenge ludique. L’équipe qui aura gagné le plus de parties remportera les cadeaux surprises … À vous d’être les meilleurs ! Constituez votre équipe de 4 enfants maximum et venez-vous inscrire à la bibliothèque annexe. **19h45-20h30** : Repas partagé « auberge espagnole » (Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte) **20h30** : Nous clôturerons la soirée dans la bonne humeur avec un dernier moment ludique en toute décontraction Jeu du « Qui-suis-je » : un post-it collé sur le front, devine quel personnage est inscrit dessus en posant des questions aux autres joueurs qui ne peuvent répondre que par « oui » ou « non » Jeu de mime : fais deviner en mimant Jeu des mots-tabous : fais deviner en évitant d’utiliser certains mots.

Entrée gratuite, sur réservation

Venez passer une soirée conviviale et familiale à la bibliothèque annexe du sapin vert. Des animations pour tous les âges pour découvrir et redécouvrir le lieu d’une manière différente !

Bibliothèque Annexe du Sapin Vert 47 Rue de l’Union, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T17:45:00 2021-10-29T21:00:00