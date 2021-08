Béziers Scène de Bayssan Béziers, Hérault Symposium International de Sculpture sur Marbre Scène de Bayssan Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Pour sa quatrième édition, la Scène de Bayssan accueille six artistes internationaux sur la thématique de la “Faune méditerranéenne” : * Michelina Consalvo (Italie) * Chistyakova Blanc Natalia (Russie/France) * Branco de Carvalho Jaime (Portugal) * Ferdinando Gatto (Italie) * Yannick Robert (France) * Christian Pierrefixe (France) Pour sa quatrième édition, le symposium accueille six artistes internationaux sur la thématique de la “Faune méditerranéenne”. Scène de Bayssan Route de Vendres, 34500, Béziers Béziers Hérault

