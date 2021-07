Oudon Oudon Loire-Atlantique, Oudon SYMPOSIUM DE SCULPTURES – 18ÈME ÉDITION Oudon Oudon Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Oudon

SYMPOSIUM DE SCULPTURES – 18ÈME ÉDITION
2021-08-01 09:30:00 – 2021-08-15 19:00:00
Oudon Loire-Atlantique

Oudon Loire-Atlantique Oudon Pendant deux semaines, sous les yeux du public, cinq sculpteurs réaliseront des sculptures géantes sur le thème « Les Quatre Éléments », dans un cadre agréable, convivial et propice à l’expression artistique. Pendant la durée du Symposium, un espace dédié à l’art du modelage et de sculpture sera mis en place sous la houlette d’un(e) sculpteur(e), animateur confirmé(e) tant avec des enfants qu’avec des adultes, débutants ou amateurs. Thème de l’édition 2021 : les quatre éléments ! 5 sculpteurs se retrouvent pour vous proposer leurs œuvres ! o.capetc@gmail.com +33 6 33 85 96 40 Pendant deux semaines, sous les yeux du public, cinq sculpteurs réaliseront des sculptures géantes sur le thème « Les Quatre Éléments », dans un cadre agréable, convivial et propice à l’expression artistique. Pendant la durée du Symposium, un espace dédié à l’art du modelage et de sculpture sera mis en place sous la houlette d’un(e) sculpteur(e), animateur confirmé(e) tant avec des enfants qu’avec des adultes, débutants ou amateurs. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

