SYLVOTHERAPIE EN FORET DE LESSY Lessy, 20 juin 2021-20 juin 2021, Lessy.

SYLVOTHERAPIE EN FORET DE LESSY 2021-06-20 17:00:00 17:00:00 – 2021-06-20 20:00:00 20:00:00

Lessy Moselle Lessy

35 EUR

Profitez pleinement des bienfaits des arbres pour vous déconnecter, laisser éclore votre créativité, partager un moment inspirant et ressourçant.

Ce parcours guidé « Magie du solstice » sera l’objet de multiples invitations pour aller à la rencontre de la forêt autrement par :

– Des marches conscientes

– Des expériences sensorielles

– La reconnexion à soi-même

– L’accueil du message de votre arbre guide

– La célébration du solstice

Le tout clôturé par un repas convivial tiré du sac.

Vous repartirez de cette EXPERIENCE UNIQUE avec :

– un apaisement émotionnel, mental et physique

– une sensation inhabituelle de légèreté, et de joie,

– un sentiment de douceur envers vous-même,

– une énergie restaurée et un nouvel élan créatif,

– des souvenirs magiques dans la magie de l’enfance retrouvée.

Nombre de Places limitées (9 max).

Participation : 35€ la demi-journée

3 € par participant seront reversés pour la replantation d’arbre (soit un arbre par participant).

Sur inscription. Réservation par simple paiement sur: paypal.me/harmonycoaching57 + envoi des consignes par mail.

Vous trouverez ci-dessous le témoignage sur RPL d’un de nos participants.http://www.rpl-radio.fr/podcasts/sylvotherapiejuillet.mp3

Attention : Suite aux mesures sanitaires liées au COVID 19, merci à chacun de porter un masque pour les moments en groupe..

Nous respecterons bien évidemment les gestes barrières pour cette activité.

Emmanuelle THIETARD

06.63.02.73.59

Votre coach intuitive, thérapeute holistique et praticienne en sylvothérapie

Formée par Laurence MONCE- LM TERRA

L’institut de Coaching d’Alsace-

L’école de sophrologie holistique SOHO

Membre d’Espace Sylvothérapie .

+33 6 63 02 73 59 https://harmonyecoaching.com/page-7.html

